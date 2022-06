La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha pedido este sábado a la “mayoría social”, esa que se preocupa de la educación o la sanidad pública, que se convierta en una “mayoría electoral” para lograr un gobierno “a la altura del calado de los problemas” que atraviesa la región.

Según Nieto, que ha intervenido este sábado en un acto en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, a la derecha “no le interesa que se hable de Andalucía” en esta campaña electoral, sino de encuestas y de “mamarrachadas”.

Al comienzo de su intervención, la candidata de Por Andalucía a la Junta ha dedicado unas palabras al alcalde de Estepona (PP), José María García Urbano, que dijo en tono de broma el pasado viernes en un mitin de campaña electoral de su partido que el vendaje que llevaba en la mano no tenía que ver con la violencia de género.

Para Nieto, sus palabras responden a un “pensamiento profundo de la derecha”, que “niega y banaliza” la violencia machista y “hace de menos” a las mujeres e insiste, indignada, que con la violencia de género “no se hacen bromas”, que no acepta las disculpas que posteriormente publicó y que debería ser cesado de su partido.

“No aceptamos las disculpas del alcalde de Estepona. Ya está bien de frivolizar con la violencia machista. pic.twitter.com/ohTWu8St01“ — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) June 4, 2022

En el acto, ha criticado que la Junta ponga 800 millones de euros para la promoción turística de Andalucía en lugar de destinarlos a que las cadenas hoteleras ofrezcan unas condiciones “dignas” a sus trabajadores y a conseguir una economía turística que beneficie a las familias que la ponen en pie.

Y es que ha defendido un modelo de turismo "responsable" frente a uno "depredador": “La gente trabajadora, los que no vienen en un yate o de veraneo, necesita servicios públicos de calidad y la situación de la salud pública en la Costa del Sol no es de recibo”, ha continuado Nieto, que insiste en que se necesita un refuerzo de la atención primaria y hospitalaria, con “enormes” listas de espera. “La Junta de Andalucía también tiene que invertir para que la vivienda no sea un lujo inaccesible para quienes están aquí todo el año y no vienen a visitar puntualmente o de vacaciones”, ha señalado Nieto.