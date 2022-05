Investigan las llamadas de socorro de los alumnos de Uvalde durante el tiroteo: "Está en el aula 112, quedan niños vivos"

Las investigaciones continúan en la pequeña localidad texana de Uvalde, en Estados Unidos, después de que el pasado martes 19 niños y dos profesoras fueran asesinados a tiros en una escuela por Salvador Ramos, de 18 años. Ahora, las pesquisas se centran en analizar las llamadas de socorro de los alumnos a los servicios de emergencias, ya que una de ellas advertía de que quedaban niños vivos dentro. Los agentes, sin embargo, tardaron cerca de una hora en entrar en el aula ante la impotencia de los familiares.

"Las familias se peleaban por entrar. El tirador tuvo una hora, casi una hora, 40 minutos. La gente estaba luchando. Así que hay muchas preguntas en este momento", ha contado a los medios Martín Ferro, padre de una de los supervivientes de la masacre. "Lloré cuando pude volver a abrazarlos (a los niños) porque sabía que muchos padres no iban a poder tener a sus hijos", ha explicado. Su hija, Eliana, de 9 años, se encontraba en la cafetería junto a otros niños y profesores cuando el tirador estaba en la escuela, pero pudieron esconderse hasta que llegaron los agentes.



La Policía ha reconocido que fue un error no actuar antes para detener al autor, según explicó la institución en una rueda de prensa el viernes, ya que se consideró que el tirador estaba "atrincherado" en el aula y que ya no quedaba nadie con vida, por lo que se optó por esperar a que llegase el bedel con la llave.





Una llamada advirtió de que quedaban niños vivos dentro El momento en el que ocurrieron los hechos está siendo clave en la investigación, por lo que la policía está intentando reconstruir minuto a minuto los pasos del tirador y de sus agentes. En una comparecencia, las autoridades aseguraron que a las 12:03 una niña llamó a emergencias y susurró dónde estaba el atacante: "Él está en el aula 112". Poco después, otra llamada aseguraba que quedaban "ocho o nueve niños vivos". A las 12:47 otro estudiante pidió a la operadora que enviara a la policía.



Según ha contado un portavoz de la policía, después de haber oído múltiples disparos en el aula y que estos ya solo se dirigieran a la puerta cuando los agentes trataban de acceder, el responsable de la policía en aquel momento interpretó que ya no quedaba nadie con vida dentro, por lo que se esperaron los refuerzos y la llave para entrar. La incursión se haría, finalmente, a las 12:50. La actuación de la Policía está siendo objeto de numerosas críticas por parte de las familias, del público general en las redes sociales y de los medios de comunicación, al considerar que las Fuerzas de Seguridad podrían haber actuado con más rapidez. Los vídeos del momento del ataque mostraban a padres gritando frente a la escuela a la policía y algunos tuvieron que ser retenidos. Salvador Ramos, el atacante, ya era conocido en redes sociales como Yubo, con más de 60 millones de usuarios. Desde hace semanas, venía amenazando con violaciones y ataques escolares. Algunos usuarios no lo tomaron en serio, pero otros incluso alertaron sobre sus mensajes violentos. Su cuenta, sin embargo, permaneció abierta.



Aumentan las críticas por la tardía actuación policial en la masacre de Texas: "Los niños no tenían que morir"