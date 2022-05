Las críticas hacia la actuación policial durante la masacre en una escuela primaria de Uvalde no paran de aumentar, después de que las autoridades locales reconocieron que el atacante entró al edificio sin enfrentar oposición.

Mientras en la plaza central de Uvalde continuaban los actos solemnes en memoria de los 19 niños y dos maestras asesinados en el tiroteo del martes, a unos kilómetros de distancia, las autoridades se enfrentaban cada vez más preguntas sobre su respuesta a lo ocurrido.

"Nuestro trabajo es informar sobre los hechos y tener respuestas, pero todavía no las tenemos", ha admitido en una rueda de prensa el director regional para el Sur de Texas del Departamento de Seguridad Pública estatal, Víctor Escalón.

Cuando se le preguntó si la policía estaba patrullando la zona en el momento del tiroteo, dijo que no había policías armados disponibles en ese momento, lo que hizo que el atacante entrara fácilmente en la escuela.

Además, explicó que el intervalo antes de que los agentes irrumpieran parecía estar en no coincide con el protocolo adoptado por las fuerzas del orden para enfrentarse a "tiradores activos" en las escuelas.

El cerrojo de una de las puertas de la escuela estaba abierto

La impresión de que la Policía actuó lenta o indebidamente se ha reforzado en las redes sociales y entre algunos residentes de Uvalde, sobre todo después de que las autoridades confirmaran que el atacante pasó hasta una hora atrincherado en un aula antes de ser abatido a tiros por los agentes.

En internet circulan varios videos grabados el martes en los que se ve a padres y familiares de alumnos en las inmediaciones de la escuela gritando y enfrentándose a la Policía por, a su juicio, no estar interviniendo mientras en el interior se estaba produciendo un tiroteo.

Marina García, residente de la localidad, ha señalado a Reuters que durante el tiroteo "la gente no paraba de decir '¡Entra ahí, atrápalo! Entrad ahí, cogedlo'". "Cada minuto mataba a alguien. No quieren salir heridos. Así que no quisieron entrar porque no querían salir heridos. Los niños no tenían que morir", ha añadido.

01.30 min El desconsuelo por las víctimas del tiroteo en Uvalde

Escalón señaló este jueves que, al contrario de lo que indicaron horas antes fuentes del distrito escolar, no hubo un enfrentamiento entre un guardia de seguridad y el atacante, Salvador Ramos, cuando este entró a la escuela primaria Robb hacia las 11.40 de la mañana del martes.

"No es verdad. (Ramos) Entró a la escuela sin oposición". El funcionario estatal reconoció además que, "aparentemente", el cerrojo de una de las puertas de la escuela se habría encontrado abierto cuando Ramos llegó al centro, por razones que todavía se investigan.