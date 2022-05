Han pasado unos cinco años desde que la cineasta Toti Baches empezó a trabajar, sin saberlo, en el documental que estrena este viernes. La primera pista se la dio una conversación que mantuvo con su hija de diez años: "Le quise explicar qué era la regla y lo único que me salía decirle es que era un palo y que eso le duraría 40 años. Me sabía muy mal poder transmitirle solo cosas malas y empecé a buscar iniciativas más positivas".

Poco después, se vio envuelta en una situación que le hizo ver con claridad que debía trabajar en una película que abordara el estigma ligado a la menstruación: "Una pediatra le recomendó a mi hija esconder las compresas al fondo de la mochila por si le bajaba la regla. Al salir, mi hija me preguntó: ¿por qué tengo que esconder las compresas? Y ahí yo me di cuenta de que tenía el tabú tan interiorizado que no había notado que no está bien que se escondiera. Pensé: no quiero pasarle todo esto a mi hija, y decidí hacer la película", explica la directora catalana en una conversación con RTVE.es.

“Hice la película por mi hija“

El resultado de su trabajo es un documental titulado Red Cunt, reconsidering periods (traducido del inglés como 'Coño Rojo, reconsiderando los periodos') que llega a algunas salas de cine este viernes, en vísperas del Día Internacional de la Higiene Menstrual, que se celebra el sábado.

La fecha del estreno, explica Baches, no es casual; había una intención clara de hacerlo coincidir con ese día. Lo que no estaba en los planes es que la cita llegara justo cuando la regla ha formado parte de un debate político y cuando la salud menstrual ha logrado integrarse en una nueva ley. "Ya era hora de que esté sobre la mesa", celebra Baches, que vive desde 1994 en Alemania y que trabaja desde 2003 como montadora audiovisual en Hamburgo.

Un documental contra los tabúes y el oscurantismo ligado a la menstruación Red Cunt, el tercer documental de la catalana, "no es una película para niñas de diez años a las que les explicamos cómo funciona nuestro cuerpo cuando se trata de la menstruación". Lo que hace es romper los tabúes vinculados a la menstruación y analizar por qué existen mediante entrevistas y animaciones que se entrelazan. "La película llama la atención sobre el hecho de que durante siglos nos hemos enfrentado a una definición más bien patriarcal-neoliberalista de la menstruación: la menstruación es algo sucio que debe ocultarse. Luego, la industria proporciona amorosamente 'soluciones' a este 'problema' (...) Red Cunt es un intento de cambiar este desequilibrio, incluso si nuestros períodos son en su mayoría simplemente molestos para nosotras", señala la web del documental, que está recomendado para todas las edades, a partir de los 7 años. Cartel del documental. De hecho, las animaciones, realizadas por estudiantes de dos escuelas de diseño de Barcelona y Dresde, tienen una función "pedagógica" y presentan a dos personajes que conectan unos temas con otros: Isabel, una niña, y Mensi, un ser de sangre que la acompañará unos días al mes durante muchos años. Se le suma una serie de entrevistas a varias personas residentes en Barcelona, Viena, Berlín o Hamburgo que luchan contra los mitos y tabúes que aún persisten "desde perspectivas muy variadas". “La película está pensada para las chicas que todavia no se han reconciliado con su regla“ "La película está pensada para las chicas que todavia no se han reconciliado con su regla, para que se reconcilien cuanto antes mejor. Pero está también pensada para su madres, para sus padres, para sus hermanos... Tenemos que empezar a entablar diálogos en la familia y en todas partes. ¡En el parlamento también!", dice Baches, que asegura que todo el proceso de creación también le ha permitido a ella terminar de "reconciliarse" con su menstruación. "La película me abrió la perspectiva completamente. Cuando empecé a hacerla no era consciente del superpoder que significa tener la regla", añade la cineasta, que considera que el filme puede ayudar a muchas niñas en todo el mundo que "tarde o temprano se enfrentarán a este tema tan universal como repentino para ellas". 01.50 min La menstruación sigue sin estar normalizada en la sociedad

La primera parte de una trilogía que seguirá con la masturbación y la menopausia La reivindicación de Baches va más allá del contenido de la película; también el título reivindica la "rehabilitación de designaciones de genitales femeninos en un contexto positivo", dice. "'Cunt', es decir, 'coño'“, no es de ninguna manera una palabra sucia en su origen. 'Kunti' en sánscrito no sólo denota los genitales femeninos, sino que también es el nombre de una diosa de la naturaleza hindú que representa la belleza del cuerpo femenino. Debido a las estructuras sociales patriarcales, 'cunt' se convirtió gradualmente en una palabrota (...) Red Cunt señala el uso del lenguaje específco de género, que refeja el tabú generalizado alrededor de los genitales femeninos", añade la directora. Su intención al elegir ese título no era provocar sino promover otra reflexión más y "rehabilitar" esa palabra que también protagonizará otros dos documentales que pretende levantar próximamente. De hecho, Red Cunt es solo la primera parte de una trilogía sobre lo que ella denomina como los tabúes de las "Emes": menstruación, masturbación y menopausia. La segunda parte del proyecto se llamará Hot Cunt, reconsidering pleasure, y tratará sobre la masturbación femenina, y la tercera parte se llamará Silver Cunt, reconsidering climaterium y pondrá el foco sobre la menopausia. El tabú de la regla: las mujeres se callan el dolor y ocultan su incomodidad