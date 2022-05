El laborista Anthony Albanese jura al cargo de primer ministro de Australia

El líder laborista Anthony Albanese ha jurado este lunes al cargo de primer ministro de Australia para poder asistir a la cumbre de líderes de la alianza estratégica QUAD, que se celebrará este martes en Tokio y en la que también participarán los mandatarios de Estados Unidos, Japón e India.

Albanese ha liderado la victoria el sábado de los laboristas en los comicios generales del sábado, aunque aún queda por determinar si su formación política tendrá mayoría en el Parlamento australiano, en donde se forma gobierno, o deberá hacer alianzas para gobernar.

El laborista de 59 años ha jurado el cargo al inicio de la jornada ante el gobernador general de Australia, David Hurley, en una ceremonia en Camberra. "Como primer ministro, quiero unir a la gente y dirigir un gobierno que sea tan valiente, trabajador y solidario como el pueblo australiano. Ese trabajo comienza hoy", ha dicho poco después Albanese en Twitter.

“I am deeply honoured to serve as Australia’s Prime Minister.



As Prime Minister, I want to bring people together and lead a government that is as courageous, hard-working and caring as the Australian people.



That work starts today. pic.twitter.com/qhu8JxHx2g“