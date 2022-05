Este 2022, el Premio Mandarache ha recaído en La Valentía de Alfredo Sanzol y El Efecto Frankenstein, de Elia Barceló se ha alzado con el Premio Hache. Casi 5000 estudiantes de entre 15 y 30 años, organizados en 846 comités, han elegido este año a los ganadores. Se trata de una estrategia de educación lectora creada en 2004 por el Ayuntamiento de Cartagena y en la que colaboran alumnos de Cartagena de Colombia y Cartagena de Chile. "Es una iniciativa que fomenta la lectura de los jóvenes sin tutelarlos, confiando y apelando a su madurez" comenta la alcaldesa de Cartagena, Noelia Aroyo. Ambos premios tienen una dotación de 3.000 euros respectivamente y una reproducción de una escultura del artista Ángel Haro.

El modelo de elección de los premios se podría exportar

Aldredo Sanzol escribió La Valentía para estudiar el precio que tiene el progreso en las personas. "Trata de cómo las vías de comunicación se meten por todas partes, incluso en las emociones de las personas". Le gustaría que otras ciudades repitiesen el modelo de los premios porque ayuda a fomentar la lectura entre alumnos y profesores. Para Elia Barceló fue toda una sorpresa ganar el Premio Hache "No me lo esperaba, el libro ha tenido muy buena acogida pero como ya estuve nominada una vez no sabía si repetiría. Estoy muy feliz y agradecida".

Elia valora muy positivamente que los propios alumnos se involucren en este tipo de iniciativas y cree que debería exportarse el modelo para que los jóvenes se enganchen a la pasión por la lectura. "Estaría muy bien que diésemos un paso más, a nivel nacional y luego exportarlo a nivel europeo y más allá".