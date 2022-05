El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este viernes investigar la acción de la Policía israelí contra los asistentes al funeral de la periodista palestina Shireen Abu Aqleh, asesinada el miércoles de un disparo en la cabeza mientras cubría una redada del Ejército de Israel.

"No tengo todos los detalles, pero sé que tiene que investigarse", ha dicho el mandatario a la prensa al ser preguntado sobre si condena la actuación policial en las exequias de la veterana periodista de Al Jazeera.

"Estamos profundamente preocupados al ver las imágenes de la Policía israelí entrometiéndose en su cortejo fúnebre hoy. Toda familia merece poder hacer descansar a sus seres queridos de manera digna y sin trabas", ha asegurado poco después el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

“We were deeply troubled by the images of Israeli police intruding into the funeral procession of Palestinian American Shireen Abu Akleh. Every family deserves to lay their loved ones to rest in a dignified and unimpeded manner.“