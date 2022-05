Balears registra una inflació del 7,8% al mes d'abril

La inflació baixa respecte al mes passat i se situa en el 7,8% al mes d'abril. Si la comparam amb els mesos anteriors, podem observar que els preus continuen pujant... però amb una petita baixada. Concretament d'1,6 punts. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és conseqüència de la baixada dels preus d'alguns productes. Els preus que més van augmentar són els dels hotels, un 50%; l'oli d'oliva, un 42% i l'electricitat, gairebé un 35%.

La pujada de preus dona una petita treva , però la inflació continua disparada. Tot i que el salari mitjà brut a les Balears és de 2.064 euros , cada vegada són més les persones que tenen dificultats per pagar el lloguer o fins i tot el menjar. Els salaris no basten i els sindicats demanen que augmentin igual que la inflació .

Els empresaris de les Balears no volen parlar d'una xifra concreta

“No es pot donar una recepta concreta“

Diuen que les empreses no tenen capacitat per augmentar els salaris a la mateixa velocitat que la inflació. Per aquest motiu proposen una pujada escalonada que depengui de la productivitat. Mora assegura que no es pot donar "una recepta concreta" perquè és necessari "analitzar cada sector".