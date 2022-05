Circula en redes el vídeo del civil que lanza cócteles molotov a una oficina de registro y alistamiento militar ruso en Nizhnevartovsk (Rusia) mientras otro graba. Este vídeo es cierto. Hay otra grabación que muestra el episodio y hemos geolocalizado la zona. Los medios locales confirman lo ocurrido y cuentan que no es el único ataque de esa naturaleza.

El vídeo muestra el momento en el que un joven vestido con capucha lanza varios cócteles molotov a un edificio y luego sale corriendo. La versión inicial que dieron los medios rusos (Baza, Kommersant e Izvestia) era que en el ataque se arrojó un cocktail molotov, otro se cayó y un tercero no se llegó a utilizar.

Hemos hallado una versión más larga donde se ve el episodio al completo. Hay dos ciudadanos que hacen el recorrido hasta el lugar y acceden al edificio atravesando una valla. Uno graba mientras el protagonista de la acción porta una bolsa de la que saca varios cócteles molotov (minuto 0:28). Vierte un líquido transparente frente a las puertas de la instalación (minuto 0:45) y después lanza hasta siete cócteles molotov que entran por la ventana y la puerta principal.

