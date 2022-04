Las tropas francesas iniciaron su presencia en Mali en 2013, en misión de combate contra los yihadistas del norte del país. En 2014 se inició la Operación Barkhane con el objetivo de luchar contra el terrorismo y los grupos insurgentes en la región del Sahel. El Ejército francés puso en marcha en septiembre de 2018 sus operaciones en la base militar de Gossi. En febrero de 2022 Francia anunció la retirada de sus soldados de Mali subrayando que “ya no se reúnen las condiciones políticas, operativas y jurídicas necesarias” para continuar con la lucha antiterrorista en el país.

El grupo Wagner es una organización paramilitar rusa que fue contratada por el Gobierno provisional de Mali en 2021. Su entrada en el país fue condenada por Francia y otros países, entre ellos España, por considerar que podía amenazar la seguridad y los Derechos Humanos en África Occidental. De hecho, Human Rights Watch emitió a principios de abril un informe en el que acusa a los miembros de Wagner y a tropas de las Fuerzas Armadas Malienses de asesinar a 300 civiles en la ciudad de Moura el pasado mes de marzo. El corresponsal en la zona del New York Times, Elian Peltier, describió el episodio como “una de las peores masacres en una década de guerra”:

“Hundreds of Malian civilians may have been killed by the military and Russian mercenaries of the Wagner Group last week in #Moura, central Mali. One of the worst mass killings in the decade long war therehttps://t.co/z5Zvn19urx“