El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que se haya espiado al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), por lo que considera que no debe asumir "ninguna responsabilidad".

Así lo ha indicado Almeida durante su comparecencia en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que trata de dilucidar este caso, donde ha lamentado que los grupos de la oposición –en concreto PSOE, Más Madrid y el Grupo Mixto– sabían que "no había nada", pero quería montar un "circo" y "en una sala de rumores y cotilleos" con esta convocatoria.

Asimismo, ha asegurado que estos grupos no sacarán conclusiones tras la celebración de esta comisión de investigación porque ya tienen "muy claro" cuáles son sus conclusiones y en estas no ignorarán que ellos mismos "han admitido que no se ha producido ningún intento de espionaje".

"Ayuso no acusó al Ayuntamiento de espiarla en ningún momento" Un gran número de periodistas y reporteros gráficos ha esperado a Almeida en la puerta del edificio de grupos, en la calle Mayor, por donde este lunes por la mañana han pasado Matilde García Duarte (coordinadora general de Alcaldía) y Daniel Bardavío (jefe de prensa del regidor), no así el exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, citado aunque finalmente no se ha personado. @@NOTICIA[ 2297133,IMAGEN] Ya dentro de la sala, Almeida ha respondido a preguntas de los grupos, que abría el Grupo Mixto. "¿Se ha espiado con medios municipales a la señora Ayuso o su entorno?", le ha preguntado Marta Higueras (Grupo Mixto), a lo que Almeida ha contestado con un escueto “no”, igual que cuando la edil ha seguido preguntado si se ha espiado a la presidenta madrileña o a su entorno familiar y social a través de la EMVS. Higueras ha seguido inquiriendo sobre si Ayuso “mintió” al “acusar” al Ayuntamiento de ese intento de espionaje. “La señora Ayuso no acusó al Ayuntamiento de espiarla en ningún momento”, ha replicado Almeida. Más bronco ha sido el intercambio con José Manuel Calvo, también del Grupo Mixto. En este punto, Almeida ha dicho que tuvo la “convicción” de que no había caso “en el mismo momento” en que “culminaron” las averiguaciones que mandó hacer, en torno al 10 u 11 de enero.

Tuvo conocimiento del presunto espionaje "a mediados de diciembre" El alcalde de Madrid ha afirmado que tuvo conocimiento del presunto espionaje "a mediados de diciembre" por "una persona de confianza del PP" e inmediatamente se lo comunicó al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y a la portavoz y titular de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Tras conocer esta información, Almeida comentó que comenzó a hacer las averiguaciones pertinentes. Además, apuntó que el hecho de no haber informado a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no tiene que ser entendido como un "síntoma de desconfianza", sino como el "tratamiento de una información reservada" que le había llegado "sin ningún tipo de fundamento". Pese a ello, dijo que "no pasaría nada si se lo hubiera dicho". También ha concretado que con el presidente de la EMVS y concejal delegado de Vivienda, Alvaro González, habló el 11 de enero. El alcalde ha justificado ese plazo de tiempo entre mediados de diciembre, cuando se entera de esa información, hasta enero en el hecho de que quería hablar en persona con González, pero la salud, con infección de COVID-19 incluida, se lo impidió.