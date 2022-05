En abril de 1917, recién iniciada la Primera Guerra Mundial, 11 trabajadoras de una fábrica de municiones de Inglaterra empezaron a correr detrás de un balón durante la pausa del almuerzo. No lo sabían, pero acabarían desatando un fenómeno en torno al fútbol femenino y, pasado un siglo, su historia llegaría al teatro.

Es el dramaturgo italiano Stefano Massini quien la escribió, y es el actor y director español Sergio Peris-Mencheta quien la lleva ahora a los Teatros del Canal. El primer "partido" de Ladies Football Club —así se titula la obra— en Madrid se jugará este viernes.

"Me enamoré de la premisa de este texto antes de leerlo", avanza Peris-Mencheta en una conversación con RTVE.es en que habla con verdadera pasión sobre lo que ha supuesto para él "viajar" hasta los orígenes del fútbol femenino y homenajear a todas aquellas mujeres que pasaron de la casa a las fábricas y de las fábricas a los campos de fútbol.

"Es una historia no solo desconocida sino parece que premeditadamente tapada porque es muy raro que incluso muchos ingleses no hayan oído hablar de Lily Parr y de todas aquellas mujeres. Si te metes en Google tienes muchisimos 'links' sobre ellas, tienes fotos, material de archivo, vídeos, hay mucho sobre ellas que extrañamente no se ha visto", dice el director, que en 2018 ya llevó a escena otro trabajo de Massini, la exitosa Lehman Trilogy, y que considera al dramaturgo italiano como uno de sus "autores de cabecera" junto con Juan Diego Botto, que escribió la aplaudida Una noche sin luna.

Las claves de su éxito: libertad creativa y sentir el teatro como su "casa"

El nuevo trabajo de Peris-Mencheta llega precedido del éxito rotundo de Una noche sin luna, obra sobre Federico García Lorca protagonizada y escrita por Juan Diego Botto que parte como favorita a los Premios Max y que perfectamente podría calificarse como fenómeno teatral.

El actor madrileño ha dirigido otros textos que también están entre los que han alcanzado mayor éxito reciente entre el público y la crítica. Es, sin duda, uno de los directores del momento, aunque él no le dé demasiada relevancia a esa afirmación.

"Lo de ser uno de los directores del momento nunca me lo he tomado demasiado en serio, pero no por una cuestión de humildad sino porque yo dirijo porque me da la gana. Es decir, yo no actúo porque me da la gana, actúo porque me llaman para actuar y en el 99% de las veces hago proyectos de otros (...) pero dirigir no me lo tomo como una manera de ganarme la vida, sino que lo hago por el placer de hacerlo, de ganar vida, y eso hace que tenga mucha libertad. Juego con una ventaja con la que probablemente otros directores no juegan", explica el director, que no intenta quitarse mérito, dice, sino ser fiel a la verdad.

Junto con esa libertad, cree que algo que hace que sus obras funcionen es que no tiene la "presión" de querer "gustar". Le encantaría que ocurriera, pero conseguirlo no es un propósito que se marque cuando inicia un nuevo proyecto. "Es una maravilla ver que la gente se pone en pie, pero si se ponen en pie es porque les gusta lo mismo que a mí, porque yo he hecho lo que a mí me gusta", explica.

El aplauso o la venta de entradas es solo una forma de medir el éxito, pero Peris-Mencheta tiene claro que también es un éxito poder trabajar con libertad y rodeado de personas que, como él, disfrutan con cada función. Al hablar de esto menciona que en Una noche sin luna los acomodadores de los teatros por los que ha pasado se turnaban para ver la función otra vez y colaboraban incluso en tareas que no les correspondían.

"Que un acomodador, que un taquillero, que esas personas de las que nunca se acuerda uno cuando va a ver una obra de teatro se involucren tanto o que cuando llegas a un teatro hables el personal como si fueran tu tía o tu abuela es una pasada. Eso es lo que me hace sentirme en mi casa. Yo, cuando estoy en Madrid sin hacer nada, a veces me voy al teatro porque es mi casa, y eso también tiene que ver con el hecho de que una obra funcione".

Lo recalca desde la última fila de la sala en la que este viernes se representará Ladies Football Club. Y podría estar en cualquier otro lado; no era necesario pasar por allí, pero ya se sabe que, como en casa, en ningún sitio.