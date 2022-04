Las artes escénicas nunca se han caracterizado por su rentabilidad económica, sino más bien por el valor cultural que aportan a la sociedad. Aun así, ese reconocimiento tampoco llega a atribuirse lo suficiente. Y el teatro es una de las partes del sector que sigue haciendo malabares para sostenerse en esta frágil estructura.

La pandemia ha supuesto un gran impacto negativo en el sector. Las representaciones teatrales sufrieron un descenso del 49,2% en el 2020, según el Anuario SGAE 2021 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales. Asimismo, la asistencia tuvo una pérdida de 9.327.516 espectadores, lo que supuso una caída del 75% respecto al 2019.

Todavía no se tienen cifras recientes de 2021, así que con motivo del Día Internacional del Teatro, algunas instituciones y organizaciones teatrales han reflexionado en RTVE.es sobre la evolución, los problemas y el futuro de este sector.

Una comunidad acostumbrada a vivir en crisis. Generalmente en las artes escénicas solo se maneja “un margen de beneficio del 15%, no somos como las empresas grandes”, apunta a RTVE.es Eduardo Galán, vocal de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España y socio fundador de la entidad.

Además, hay que destacar que ese escaso beneficio se reinvierte habitualmente. "Muchísimos de los productores de teatro y de las compañías de toda España hipotecamos nuestras casas para poder hacer una nueva producción", confiesa.

“Si no conseguimos que el IVA de las contrataciones baje al 10%, los ayuntamientos van a ofertar menos teatro” , destaca Galán. En las grandes ciudades puede que siga habiendo más oferta “porque hay teatros privados, pero en el resto de España no van a tener tesorería para poder pagar”, añade.

El otro problema que sigue sobre la mesa es el IVA de las contrataciones de espectáculos, que se mantiene al 21% . “El 80% de los teatros que somos de titularidad pública seguimos pagando la contratación a este porcentaje”, indica Herrero. Para los alternativos se hace muy complicado asumirlo, “es un impuesto muy alto para una actividad, que no es rentable económicamente”, señala Jacobo Pallarés, presidente de la Red de Teatros Alternativos.

En 2018, el IVA de las entradas bajó del 21% al 10%. “Más del 80 % de los espacios escénicos de este país son de titularidad pública, y las administraciones públicas no aplicamos el IVA a las entradas, solo le afecta a los teatros que son de gestión privada”, explica Juan Ignacio Herrero, presidente de La Red Española de Teatros. Por lo que la bajada únicamente repercutió a una pequeña parte en este caso.

El IVA: un conflicto que no termina

Sin ayudas no hay teatro

Si hay un pensamiento común para todas las organizaciones teatrales es que nunca hay suficientes ayudas. “Realmente son muy pocas. Está habiendo un avance, pero lo más importante es ver cómo se distribuyen los fondos europeos”, comenta Cimarro. “Manejamos un margen de beneficio tan pequeño que las ayudas son necesarias para poder salir adelante”, añade Galán.

La Red Española de Teatros Públicos trabaja en el Proyecto Niebla, en el que realizan un análisis del entorno jurídico del sector. Uno de los puntos a tratar es “mejorar los mecanismos de financiación”, apunta Herrero. “Muchas veces las anualidades administrativas no coinciden con las temporadas teatrales, tampoco los períodos administrativos favorecen a que esas subvenciones lleguen a tiempo a la parte creadora para que les pueda facilitar la creación y la producción”, explica.

El problema de la burocracia administrativa es que está sujeta a las decisiones políticas. “Depende de cuando el gobierno apruebe los impuestos”, señala Cimarro.

En el caso de los teatros alternativos, al encontrarse en una constante crisis económica, también necesitan de estas ayudas, puesto que son entidades privadas, pero “sin ánimo de lucro. Esto significa que todos los beneficios los invertimos en la propia estructura, en los trabajadores y en la propia actividad”, explica Pallarés.

Con la llegada de la pandemia, las subvenciones quedaron reforzadas. “En el 2020 hubo una alianza entre el sector privado y público, y la Administración ha focalizado su apoyo en la actuación en directo”, afirma Pallarés.

“Nosotros nos hemos salvado porque hemos resistido“

Para los teatros alternativos estas ayudas suponen una herramienta para seguir adelante, pero ellos necesitan de su propia fuerza para mantenerse. “La subvención no nos ha rescatado, sino que nosotros nos hemos salvado porque hemos resistido. No podríamos tener una ayuda si no tuviéramos proyectos", señala Pallarés.

En cuanto a las ayudas por el Covid-19, en el mes de julio de 2020 hubo una convocatoria extraordinaria de ayudas del INAEM dirigidas al sector de las artes escénicas y de la música, “aportando 38.200.000 euros en ayudas a las empresas, lo que supuso gestionar un incremento presupuestario del 163%”, indican fuentes del INAEM.

En 2021, esta contribución se ha mantenido. “Desde el INAEM, se gestionaron un total de 54 millones de euros en ayudas dirigidas estrictamente al sector”, según fuentes de la propia institución. En este período apuntan que “el número de expedientes de tramitación rebasó las 2.000 solicitudes”.