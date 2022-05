El primer dimecres de maig és un dia per visibilitzar la salut mental de les mares, una qüestió rellevant per al desenvolupament dels fills. Una jornada reivindicativa per fugir de l'estigmatització que la societat ha creat al voltant de la maternitat. Els problemes de salut mental continuen estigmatitzats, això s'agreuja en aquesta situació.

L'estigma de la maternitat “Perdre un fill és assignatura i encara està molt desautoritzat en l'àmbit social“ Els prejudicis que envolten aquest tipus de malalties ha provocat que moltes mares tenguin por a dir que pateixen una malaltia mental. La idealització de la maternitat com un moment en què sempre t'has de sentir bé i la falta de preocupació en l'àmbit sanitari per l'estat anímic de les dones embarassades, dificulta encara més la comunicació.

Yaiza Crespo és psiquiatra especialitzada en salut mental perinatal a l'Hospital d'Inca. La seva feina és, sobretot, ajudar a mares que es troben en el període de l'embaràs o del postpart. Els diagnòstics més comuns que tracta a la consulta són trastorns depressius i d'ansietat.