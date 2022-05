Las maternidades del siglo XXI, a examen en el Telediario

Ser madre y compaginarlo con la vida personal y profesional se ha convertido en un reto difícil para muchas mujeres. Poco tiene que ver la maternidad en el siglo XXI con la que se vivía hace solo unas décadas: ahora el primer hijo suele llegar a los 32 y la conciliación es uno de los desafíos más complicados. Por estos y otros cambios, el Telediario dedica un nuevo bloque especial este lunes a hablar de las diferentes maternidades.

El reto más difícil de la maternidad es la conciliación. Conseguir que la vida familiar no afecte a la profesional y al revés. El Telediario ha hablado con una mujer que es madre, abuela y alta directiva , Nuria Chinchilla.

Para Marga, que tuvo a su pequeña cuando estaba a punto de cumplir los 49 años, el trabajo y la falta de apoyos fueron los motivos que le hicieron posponer su maternidad. Susana también aplazó el momento hasta encontrar las circunstancias favorables y fue madre con 48. "Primero no llega la pareja, tienes que encontrar estabilidad económica, estabilidad del empleo", expresa.

La maternidad se retrasa cada vez más en España. Mientras que en el año 2000 únicamente hubo 15 partos de mujeres con 50 años, en 2020 fueron más de 170. Aunque los expertos aseguran que estos casos siguen siendo una minoría, aconsejan no aplazar tanto el momento de ser madre. A partir de los 40 años disminuye mucho la probabilidad de conseguir un embarazo con óvulos propios , por eso una alternativa si se quiere retrasar la maternidad puede ser la congelación de los mismos.

"No quiero ser madre": un 10 % de las españolas decide no tener hijos

También hay mujeres que deciden libremente no tener hijos. Son alrededor de un 10 % en España, según los estudios demográficos. No sienten el deseo o no tienen instinto maternal.

A ojos de la sociedad todavía son cuestionadas y se les pregunta constantemente por su decisión. No obstante y según la socióloga y trabajadora social Cristina Mateos, el instinto maternal no existe. "Lo que existe es la capacidad biológica de procrear", explica.