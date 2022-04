Rioboo, creador de contenido de KOI: "Los números no definen lo bueno o malo creador que eres"

A sus veintisiete años, el cordobés José Rioboo tuvo que dejar su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones para dedicarse al completo a la creación de contenido y a los directos en la plataforma Twitch. En octubre le surgió la oportunidad de formar parte de KOI, un club de deportes electrónicos fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, y en noviembre se hizo oficial su incorporación. “Desde entonces, me ha cambiado la vida completamente. No pensaba que me fuera a cambiar tanto porque no confiaba mucho en que a la gente le fuera a gustar tanto mi creación de contenido. Se ve que sí y ahora me estoy dedicando solo a eso.”

“El objetivo de los jugadores no es mover a la gente, su objetivo es jugar bien para ganar“

A pesar de ser KOI un club de deportes electrónicos, José Rioboo, más conocido como Rioboo, no es un jugador, sino creador de contenido. En los equipos de deporte tradicionales, no existe esta figura. “Mucha gente se pregunta por qué hay creadores de KOI si no son jugadores”, explica, “y es que el objetivo de los jugadores no es mover a la gente, su objetivo es jugar bien para ganar”.

Desde que nacieron los clubs de e-sports, todos tienen la base de tener creadores de contenido como imagen de la organización. Sin embargo, Rioboo afirma que KOI es diferente porque, “aparte de ser un club de e-sport, es una organización de creación de contenido porque, detrás de KOI, está el equipo de producción que hace los eventos de Ibai”. Dicho equipo de producción es We Live You, que se encarga tanto de los eventos que produce Ibai como los que realiza KOI.

Uno de los últimos eventos en los que participó Rioboo fue ‘Gran Premio de Twitch’, una carrera de karts entre creadores de contenido en el canal de Twitch de Ibai. De los veinte participantes, diez forman parte de KOI. Los eventos producidos por Ibai priorizan invitar a los creadores de KOI para darles visibilidad.

Los inicios de Rioboo “Siempre he sido muy gamer desde chico”, José recuerda su infancia. “Yo empecé jugando a videojuegos porque tenía un vecino informático y tenía todas las consolas”. Entre todos los juegos, “tengo muy buen recuerdo del Spyro de la PlayStation 1, pero mi primer juego fue el Crazy Taxi. Tengo que jugar a ese en directo”. En 2012, José consumía vloggers de la época y a Luzu, creador de contenidos con más de once millones de seguidores en YouTube. Fue entonces cuando decidió que crearía sus propios vídeos en dicha plataforma. Además, tiene un canal con su pareja Paula que usan para contar las experiencias de sus viajes. “He visto todo Internet entero y me molaba, así que empecé a hacerlo.“ El boom de Twitch fue a partir de la pandemia, pero, a pesar de popularizarse en 2020, Rioboo se creó su cuenta en diciembre de 2013. “Yo primero era espectador. Yo he visto todo Internet entero y me molaba, así que empecé a hacerlo”. 01.45 min El uso de Twitch se dispara durante la pandemia “Al final, Twitch es eso. Es 100% transparencia.“ “YouTube es más cómodo porque se puede parar y hacer las tomas, pero yo, si repito una toma, no me sale igual de bien”. Esa es una de las razones porque el canal de YouTube ha pasado de ser un lugar principal para crear contenido a subir momentos concretos de los directos de Twitch. En el caso de Rioboo, ha acabado decantándose por la espontaneidad: “Soy muy de improvisar, que salga todo en el momento y de tirar para adelante con lo que he dicho, aunque me haya equivocado. Al final, Twitch es eso. Es 100% transparencia. Me siento más cómodo. Es mi medio al 100%” A partir de finales de 2020, Rioboo realizó directos de manera esporádica, con una media de quince espectadores, hasta que KOI lo contrató. Su presentación en la organización fue a través de una cámara oculta. El número de espectadores ese mes se disparó a mil, pero, en la actualidad, ya se ha estabilizado en unos setecientos. “Para mí, el objetivo principal es desarrollarme laboralmente dentro de mi sector.“ En menos de seis meses, José Rioboo ha pasado de ser un chico desconocido a tener bastante presencia en redes sociales gracias a eventos como ‘El juego del calamar’ y quedar tercero en ‘Gran Premio de Twitch’. Sin embargo, no le preocupa desaparecer del punto de mira del público general. “No me da miedo que me vaya a dejar de conocer la gente porque tampoco es mi objetivo principal. Para mí, el objetivo principal es desarrollarme laboralmente dentro de mi sector”. Rioboo concreta que “lo que me motiva es crecer en el sentido de que estoy disfrutando más, estoy haciendo más cosas y se me están generando más oportunidades. Porque, al final, si tienes seiscientos espectadores en vez de quince, las marcas te dan más oportunidades. Al igual que un panadero crece más si monta una segunda panadería. Yo crezco más si puedo estar en tres eventos al año en vez de en ninguno”.

El acento andaluz “Hay mucha gente no andaluza que le gusta nuestro acento.“ Las plataformas, como YouTube y Twitch, tienen mapas de segmentación del público que consume el contenido según países. Rioboo tiene un 22% de personas españolas que ven sus vídeos en YouTube, pero la cifra aumenta hasta un 65% en Twitch. Esta segmentación no está disponible según las provincias de España, aunque Rioboo tiene claro que el hecho de que sea andaluz hace que lo vean personas de la misma comunidad autónoma. “Hay gente que el acento le parece una barrera y a otra le parece algo guay. Creo que sí se atrae a más gente andaluza y al típico que le gusta el acento andaluz. Hay mucha gente no andaluza que le gusta nuestro acento”. “Soy una persona a la que le encantan los acentos”, confiesa Rioboo. “Me gusta ver mucho a Jujalag o a Carola, que tienen acentos muy diferentes al nuestro”. Sin embargo, cuando ve un andaluz, “me hace sentir que estoy en casa porque, al final, es lo que escucho en la calle”. La cámara oculta, en la que se confirmó que Rioboo era uno de los integrantes de KOI, fue planteada como una entrevista dentro del proceso de selección durante la cual tuvo que soportar diferentes bromas sin saber que ya estaba dentro del equipo. Uno de los momentos más recordados es cuando le pidieron al creador de contenido si podía hablar sin tanto acento andaluz. “Ibai sabe que lo puede hacer porque la gente se lo va a tomar bien porque saben que es una broma. Si alguien dijera eso en serio, es para insultarles. ¿Cómo te puede molestar un acento? Si no te gusta, pues no me escuches”. “Cuando éramos más pequeños, sí había más pique. Se veían casos en la televisión sobre gente que habían echado por su acento andaluz, pero yo creo que ya se está quitando un poco eso.” En la actualidad, los creadores de contenido están mucho más a favor de los acentos. De hecho, se lucha por la integración tanto de los de nuestro país como de los de Latinoamérica.

El estereotipo andaluz En la presentación de KOI, Rioboo se quedó dormido a pesar de estar nervioso. Posteriormente, explicó en un directo que dormir es el poder de los andaluces. “Yo soy de alimentar estereotipos, porque, al final, los estereotipos están para reírse. No somos niños de cinco años. Sabemos de sobra que el 90% de los andaluces se levantan a las seis de la mañana y se van a currar”. “¿Cómo vas a generalizar en ocho millones de andaluces?“ Actualmente, hay bastante representación andaluza entre los creadores de contenido, como IlloJuan, iPandarina y DarioElJartible, por lo que el estereotipo andaluz se pierde al tener más referentes. “¿Cómo vas a generalizar en ocho millones de andaluces que cada uno es de su padre y de su madre y de una forma diferente? Es que no lo entiendo.” Darío 'El Jartible': "Entre todas las tradiciones españolas, la Semana Santa es una de las hay que conservar" CRISTINA CABELLO GARCÍA / RTVE ANDALUCÍA iPandarina y Rioboo forman parte de KOI y coincidieron por primera vez hace tres meses en un evento en Barcelona. “Nada más nos conocimos, ya teníamos ese buen rollo. No sabemos si es el poder andaluz porque es juntarnos y estamos como en casa”. De hecho, en la nueva serie de roleplay de GTA, ‘London Eye’, ambos interpretan a Lolo y a Lola, dos hermanos andaluces. Lolo va a Londres a ayudar a su hermana con la mudanza. Mientras que el personaje de Rioboo es introvertido y asustadizo, su hermana melliza es todo lo contrario. Esta sinergia entre ambos desencadenará muchas aventuras en el nuevo servidor de rol.

El presente de Rioboo Tras la contratación de KOI, el número de espectadores subió y, con ello, Rioboo completó todos los requisitos para que Twitch lo reconociera como ‘partner’, un estatus de profesionalidad en la plataforma. “Me saltó la posibilidad de pedirlo y me lo dieron, pero no fue porque el equipo de producción hablara con Twitch. Llegué a los números muy rápidos, pero llegué”. 09.21 min Las Mañanas de RNE - Manual básico de Twitch: de streamear videojuegos a entrevistar a Messi - Escuchar ahora “No hubiera podido hacerlas si hubiera estado en ambos trabajos.“ Rioboo nota la diferencia tras unirse a KOI. “Antes, al tenerlo como un hobbie, se me ocurrían ideas, pero yo no podía dedicar mucho tiempo en preparar los temas ni los invitados que podían venir”. Dejar su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones “fue una de las decisiones que tomé para poder dedicar al 100% de mi día para que lo que haya por delante de las cámaras sea mejor aún. Ahora hago muchísimas cosas por detrás que no hubiera podido hacerlas si hubiera estado en ambos trabajos. No me daría la vida”. “Es mi momento de crecimiento hasta que me estabilice.“ De hecho, durante ese tiempo, sacrificó tiempo con sus relaciones diarias. Ahora ya no lo hace, “pero sí tengo que compaginar más. Ellos lo entienden porque es mi momento de crecimiento hasta que me estabilice”, confiesa Rioboo. “Ahora mismo tengo que coger todas las oportunidades que me den e intentar estar en los momentos que tengo que estar. No sacrifico tiempo, pero sí es verdad que cancelo un plan el día de antes porque ha surgido algo en lo que tengo que estar. Eso sí.” Rioboo tiene una mente inquita: “Durante el día, le cuento a mi pareja y a mis amigos veinte mil movidas. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro”. Sin embargo, “la mitad de las cosas no las hago porque son ideas aleatorias que se me ocurren.” Gracias a tener el equipo de KOI detrás, Rioboo tiene más facilidad a sacar proyectos adelante. “Los karts surgieron de estar charlando Ibai, Karchez, Ander y yo en el día de la grabación del anuncio de los fichajes de KOI. Lo comentamos con el equipo de producción y salió adelante”.

Twitch ha cambiado el mundo del entretenimiento A pesar de que otros medios más tradicionales estén asustados, “no creo que Twitch le esté quitando la audiencia a la televisión, sino que son medios diferentes. El abanico se ha ampliado más y ahora hay más posibilidades.” “Por la mañana, nunca me pongo la televisión”, confiesa Rioboo. “Sin embargo, sí que veo a El_Yuste por las mañanas. Si estuviera en TVE, lo vería en TVE, pero es que está en Twitch. Aparte, al final son medios más adaptados a nuestra generación. Si leo un periódico, lo leo en digital y mi abuelo lo lee en papel”. Los adolescentes españoles prefieren conectarse a internet antes que ver la televisión RTVE.es / SERVIMEDIA Twitch es un nuevo medio “en el que cuadra más un tipo de personas a la que, a lo mejor, no le cuadraba la televisión”. De hecho, antes del boom de Twitch, gran parte de los adolescentes y los jóvenes adultos ya no consumían la televisión, excepto de forma puntual para series como El Ministerio del Tiempo.