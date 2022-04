Las acciones de Estados Unidos para requerir a Hernández comenzaron el 27 de enero, el mismo día que el exgobernante concluía su segundo mandato de cuatro años en el poder y cuando fue sucedido por la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Washington ha acusado a Hernández de operar su país como un "narco-Estado" y de usar sobornos que recibió de narcotraficantes como Joaquín "el Chapo" Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió.

Unas horas después de que Hernández despegara rumbo a Nueva York para ser juzgado allí, el Departamento de Justicia estadounidense ha publicado la acusación completa contra el exmandatario, del que dice que formó parte de una conspiración para transportar más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

“Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Indicted on Drug-Trafficking and Firearms Charges, Extradited to the United States from Hondurashttps://t.co/27sxr3AUd7“