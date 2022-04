Un juez hondureño ha autorizado este miércoles la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), a Estados Unidos, donde será juzgado por tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas.

"El juez de Extradición de Primera Instancia resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado", ha indicado a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.

“Juez de Primera Instancia otorga la solicitud de Extradición que involucra a el Ex Presidente Hernández Alvarado. pic.twitter.com/SSdXBHs9ob“ — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 17, 2022

Según EE. UU, el expresidente habría aceptado millones de dólares en sobornos para proteger a los narcotraficantes de la investigación y el enjuiciamiento. No obstante, la defensa ha señalado que el Gobierno estadounidense no ha remitido pruebas "fehacientes" que le involucren. "De acuerdo con la legislación hondureña, no constituye prueba el simple relato de un testigo de referencia" , ha insistido.

Hernández, que fue detenido a mediados de febrero, tiene tres días para presentar una apelación.