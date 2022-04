Un grupo chinés proxecta unha fábrica de pneumáticos nas Pontes que crearía 750 empregos directos

Logo de medio século funcionando e dando emprego e riqueza, a central térmica acaba de pechar polo proceso de descarbonizacion. O seu oco podería cubrirse co desembarco do importante investimento chinés: 500 millóns de euros, que crearían 750 postos de traballo directos.

O grupo Sentury Tire elixiu As Pontes para instalar a súa futura fábrica de pneumáticos con certificado verde, a única do seu tipo en Europa.

“É moi necesaria polo peche da nosa térmica, é moi necesaria para a economía da comarca“

Mónica Carballeira, da Asociación de empresarios A Seara considera a a fábrica "moi necesaria polo peche da nosa térmica, porque hai oportunidades de negocio na zona, porque temos recursos, sobre todo naturais. É moi necesaria para a economía da comarca".

A fábrica estaría ben comunicada co porto exterior de Ferrol, repercutindo no sector do transporte e noutras industrias auxiliares. Sería tamén cliente da futura planta de hidróxeno que prevé construir Endesa.