El domingo 24 de abril Francia acude a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como ya ocurrió en las últimas, en 2017, los franceses tendrán que elegir entre Emmanuel Macron, el actual presidente, y la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

Macron se mantiene invariablemente por delante de Le Pen, por encima del 55% en intención de voto, según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE a partir de los principales sondeos franceses. Tras un descenso en los días previos a la primera vuelta, su ventaja se ha vuelto a ampliar en los últimos días, con el peso de las encuestas elaboradas tras la votación. Pero la distancia entre ambos candidatos al Elíseo no es muy amplia.

En esta ocasión, el enfrentamiento entre Macron y Le Pen se prevé más ajustado que en 2017. Hace cinco años llegaron a las urnas con una distancia de más de 23 puntos a favor de Macron, según la media de los sondeos. En esta ocasión, la ventaja del actual presidente y líder de la formación La République En Marche! es de 11 puntos, aunque con una tendencia favorable.

El voto de Mélenchon y los demás candidatos

En esta fase final de las elecciones presidenciales francesas, el reto de ambos candidatos es conquistar al electorado de quienes no han conseguido pasar de ronda. Especialmente el del candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que se situó como tercera fuerza con el apoyo de un 22% de los electores. Su voto en segunda vuelta es en gran medida una incógnita: ¿se abstendrá? ¿Dará el paso de votar a Macron?

El propio Mélenchon ha pedido a su electorado que no vote a la derecha ni se abstenga, pero no ha abogado explícitamente por el voto a Macron. Según el último barómetro de Ipsos, el 44% de sus votantes rechaza expresar su elección para la segunda vuelta. Un 17% de ellos se decantaría por Le Pen, mientras que un 39% lo haría por Mélenchon. El actual presidente sería la opción elegida por el 40% de los votantes de Valérie Pécresse -líder del partido de centro-derecha Los Republicanos- y por el 59% de los del ecologista Yannick Jadot. Por su parte, el electorado de Éric Zemmour, el candidato que le disputaba a Le Pen el espacio de la extrema derecha, es el que más clara parece tener la decisión: el 78% elegiría a Le Pen como futura presidenta de Francia. Y a medida que se acerca la fecha de la segunda votación, el voto no expresado de cada electorado se va reduciendo y distribuyendo entre los dos candidatos.



Le Pen ha conseguido dejar a un lado sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y centrar su discurso en la economía y la defensa del poder adquisitivo de los franceses, el asunto que más preocupa a los votantes en esta campaña. Con esa estrategia consiguió el 23,1% de los votos en la primera vuelta. Macron obtuvo el 27,8%, lejos del punto álgido que alcanzó a mediados de marzo, cuando su desempeño como líder europeo frente a la guerra de Ucrania le impulsó hasta el 30%.

Aunque tanto Macron como Le Pen superaron ligeramente lo que auguraba el promedio de encuestas, sus resultados estuvieron bastante ajustados a la previsión. Más sorpresa dieron los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar. Mélenchon, a quien las encuestas situaban considerablemente lejos de los dos primeros candidatos, obtuvo casi seis puntos más de lo esperado. Zemmour, por su parte, rozaba el 10% de los votos según el promedio de los últimos sondeos, pero en las urnas apenas superó el 7%.