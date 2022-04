La Policía de Nueva York ha detenido este miércoles al supuesto autor del tiroteo en una estación de metro de la ciudad, según ha informado el cuerpo. Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas diez por impactos de bala. Según estas fuentes, cientos de detectives revisaron los vídeos de seguridad para seguir y localizar al sospechoso.

Se trata de Frank Robert James, tal y como han informado fuentes policiales, un hombre de 62 años que ha sido arrestado en el barrio del East Village -al sur de Manhattan- por dos agentes, después de que un transeúnte lo viera en la calle, lo fotografiara y colgara la imagen en Twitter, aunque la policía aún no ha desvelado los detalles, según ha informado CNN.

Las autoridades de Nueva York explican que James se enfrentará a un cargo de violación de la ley que prohíbe ataques contra los sistemas de transporte masivo, en este caso, el metro.

Además, está acusado de ser el único autor del tiroteo que este martes dejó a 10 personas heridas de bala, además de varios intoxicados en un vagón del metro neoyorquino, al que entró arrojando dos botes de humo antes de ponerse a disparar, aparentemente de forma indiscriminada.

El diario New York Post ha publicado imágenes del momento del arresto en las que se ve cómo el hombre es introducido en un vehículo policial sin oponer resistencia.

“Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7“