Filmaffinity: dos décadas recomendando cine

A todos nos ha pasado alguna vez: encendemos la tele para ver una peli... pero ¿cuál vemos? ¿La que pone bien la crítica o la que nos aconseja un amigo? Seguro que más de una vez os han entrado estas dudas frente a la cartelera. Y seguro - también- que, para resolverlas, echasteis mano de Filmaffinity. La web fue creada en 2002 por un cinéfilo -Pablo Kurt- y un programador informático -Daniel Nicolás- que ya por aquel entonces vieron que lo de recomendar películas en internet podía ser un filón.

"Cuando descubrí internet vi que la posibilidad de recomendarse películas era una cosa muy útil, y busqué webs que hicieran eso, pero no existía ninguna. Me marché un año a Canadá para aprender a hacer páginas web y a la vuelta empecé un proyecto en el que la gente pudiera votar películas y recomendarse por afinidad, de ahí el nombre de Filmaffinity", cuenta Kurt. "Encontré un programador, Daniel Nicolás, y entre los dos nos pusimos a ello. Nacimos en la primavera de 2002, hace ahora 20 años".

Dos décadas después, aquel proyecto se ha convertido en la web de referencia en español sobre crítica de cine. En Filmaffinity podemos encontrar la de profesionales como Carlos Boyero o Jordi Costa, pero su principal activo son las críticas de los usuarios: cinéfilos anónimos que puntúan y opinan sobre todo lo que se estrena en las pantallas. Desde el último estreno en las salas, a las series de las plataformas audiovisuales.

Así, las cifras de la web son abrumadoras: acumula más de 147 millones de votaciones y 740.000 críticas. "A nivel de contenidos ha crecido enormemente porque tenemos cientos de miles de películas, cortos, documentales y hasta crítica de videos musicales", dice el responsable de Filmaffinity. Pero en lo que se refiere al consumo y a la consulta "las series son lo que más se ve", reconoce "porque además que te recomienden una serie no es que vayas a pasar dos horas viéndola, son muchas más, por eso es mejor informarse bien antes".

"Ahora no sientan cátedra como antes. Lo que decía hace 30 años un crítico llevaba mucha gente a las salas, ahora hay más opinión y no es que cuente menos... es que hay más que consultar".

De lo digital, al papel

Contenidos que ahora, con 20 años cumplidos, la web vuelca al papel en La Guía Filmaffinity, en la que ocho expertos nos llevan al corazón y las esencias del séptimo arte. La han editado Daniel Andreas - profesor de Historia del Cine en la Universidad Carlos III de Madrid - y Miguel Verdú, arquitecto y cinéfilo: "se nos ocurrió que se podían organizar una serie de recomendaciones escritas por gente ajena a la web, en la que se esbozara una breve historia del cine por movimientos o etapas".

En "La Guía Filmaffinity" ocho expertos explican las esencias del séptimo arte. CÁMARA ABIERTA

“Permite acercarse a obras maestras que no aparecen reseñadas ni comentadas en otras guías“

Y así, a través de 400 páginas podemos recorrer 127 años de cine: desde los orígenes al expresionismo alemán, pasando por los clásicos de Hollywood, la Nouvelle Vague o la era digital. "Permite acercarse a obras maestras de muchísimo valor y calidad que no aparecen reseñadas ni comentadas en otras guías", asegura Andreas: "además está extremadamente actualizada, la última película es de 2019 ó 2020. Todo lo que tiene que ver con los fenómenos cinematográficos de las últimas dos décadas están también en la guía".

Y como todo esto va de recomendar cine, no podíamos acabar este reportaje sin preguntar a los creadores de la guía por su película favorita: "Si me dan a elegir entre El hombre que mató a Liberty Valance, Rocco y sus hermanos o El Padrino... pues me llevo las tres", dice Verdú. Daniel Andreas no tiene duda: Rashomon, asegura. "Si no es la mejor película de la historia del cine se le parece mucho. Pero la lista sería interminable".