Gioconda Belli, un compromiso con la literatura, el feminismo y Nicaragua

Tres compromisos vitales: la literatura, el feminismo y Nicaragua. Y la vida, con todo lo que implica, amor, desamor, convivencia, la igualdad, el feminismo. Los tres marcan tanto los versos como la prosa de Gioconda Belli entre el canto y la denuncia, como su actividad, tanto la más privada y familiar como la más pública y política.

"Empecé a escribir a los 20 años. Pasé mi primera maternidad, el amor con todas sus tormentas y alegrías. Pasé mi primer exilio cuando tenía 25 años. Después, pasó la revolución, pasó la lucha…. Entonces, en cada etapa, uno va construyendo una poesía que refleja cómo cada etapa de la vida lo transforma. Al menos, mi poesía es así", indica Gioconda Belli

La vida en la literatura

La poesía como expresión autobiográfica, en continuo cambio y evolución, como la vida misma. Y más tarde, la prosa, la novela, como menos íntima, pero que, señala, le permitió "incorporar el escenario colectivo, las luchas colectivas, los pensamientos colectivos". Otra forma de expresión que además la divierte, ya que le permite construir un mundo.

Mundos en los que siempre están presentes las mujeres, que ya no pueden ser olvidadas. Para Gioconda Belli, la revolución más importante del siglo XX es la de la mujer. La califica además de "la esperanza del mundo" y subraya: "Mientras no logremos romper ese ciclo de explotación humana que ha sido la explotación de la mujer, no vamos a tener una visión participativa e igualitaria que nos permita cambiar la forma en que los seres humanos nos relacionamos". Y para ello, considera que es imprescindible la participación masculina, que se sumen a la tarea de combatir las violencias contra las mujeres. "Al fin y al cabo, este gran cambio es tarea de todos. Seguridad y sensualidad no son incompatibles", afirma.