En redes sociales hemos visto un vídeo que muestra algunos coches pasando por un tramo de carretera con varias filas de minas antitanque. Las imágenes son ciertas y fueron grabadas en una carretera cercana a Kiev.

El vídeo, difundido en Twitter el 30 de marzo, muestra cómo tres coches pasan por un tramo de carretera con varias filas de minas sin activarlas. También vemos a una persona vestida de negro con un brazalete blanco agachándose.

“Not for the feint of heart...#Borodyanka, #Kyiv region, #Ukraine. Mines on the road and civilian cars just being able to drive between them. pic.twitter.com/zTUH7M8Kfh“