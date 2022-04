El Gobierno de Alemania ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la empresa gasista rusa Gazprom hasta, al menos, septiembre de este año para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país, según ha informado el ministro.

En concreto, el Ejecutivo germano ha nombrado a la Agencia Federal de Redes como administrador temporal de Gazprom Germania debido a las relaciones legales "poco claras" y la violación de los requisitos de información al amparo de la Ordenanza de Pagos y Comercio Extranjero.

"La nominación de un administrador sirve para proteger la seguridad y el orden públicos y para mantener la seguridad de la oferta. Este paso es obligatorio. La seguridad de oferta está actualmente garantizada", ha subrayado el ministro de Asuntos Económicos de Alemania, Robert Habeck.

La Agencia Federal de Redes mantendrá el control completo de Gazprom hasta el 30 de septiembre de 2022. De esta forma, los derechos de votación de la totalidad de accionistas de Gazprom Germania han quedado excluidos y se transfieren a la propia Agencia, que tiene la potestad de nombrar un nuevo equipo gestor y de emitir órdenes directas sobre la administración del grupo.

El Ministerio ha argumentado que JSC Palmary y Gazprom Export Business Services, radicadas en Rusia, se habían hecho con la propiedad de forma indirecta de Gazprom Germania. Esta situación se ha producido pese a que, al ser Gazprom Germania una empresa alemana, cualquier adquisición por parte de una compañía extracomunitaria debe ser aprobada por la propia Agencia.

"No está claro quién está financiera y legalmente detrás de estas dos compañías", ha argumentado el Ministerio, que también ha indicado que los nuevos dueños habían ordenado la liquidación de la empresa pese a que no tenían derecho a ello por no haber sido aprobada por la Agencia su adquisición.

Rusia mantiene los flujos de gas Rusia mantiene los flujos de gas a través de las principales rutas de los gasoductos hacia Europa, a pesar de la incertidumbre sobre las condiciones de pago y mientras la Unión Europea considera endurecer las sanciones al tras conocer la matanza de civiles por parte de las tropas rusas en la ciudad de Bucha. El envío de gas a través del gasoducto Yamal-Europa, en el punto fronterizo de Mallnow, en Alemania, ha oscilado durante el fin de semana y se ha situado en cero, según los datos del operador Gascade. Los resultados de la subasta han mostrado que el gigante del gas Gazprom ha reservado la capacidad de tránsito de gas hacia el oeste a través del túnel y retuvo 4,9 millones de kilovatios-hora (kWh/h) para este lunes por la noche y 1,4 millones de kWh/h para el martes.



No obstante, los flujos reales no están garantizados porque Gazprom no siempre utiliza la capacidad reservada. Putin permitirá a Europa pagar por el gas ruso en euros aunque Rusia recibirá rublos a través del banco de Gazprom



Las solicitudes de suministro de gas ruso a través de Eslovaquia a través del punto de entrada de Velke Kapusany desde Ucrania se han mantenido estables el lunes en 967.954 MWh/día, al igual que los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania, con 73.426.240 kWh/h.



El gigante energético estatal ruso Gazprom ha dicho que sigue suministrando gas natural a Europa a través de Ucrania, de acuerdo con las peticiones de los consumidores europeos.



Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre las futuras entregas después de que Putin anunciara que permite a Europa pagar por el gas ruso en euros, aunque Rusia los recibirá en rublos a través del banco de Gazprom.