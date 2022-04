Les Illes Balears lideren la caiguda de l'atur a tot l'Estat

Segons dades del Ministeri de Treball, avui hi ha un 40% manco de desocupats que fa un any. 33.500 persones han trobat feina el darrer any. És la caiguda més important de l'atur a tot l'Estat.

Les Balears també lideren la caiguda intermensual de la desocupació. En comparació amb el mes anterior, més de 3 mil persones han aconseguit feina durant març.

La Seguretat Social suma prop de 48 mil nous afiliats. Un 11 % més que fa un any. És també l'increment més gran entre les comunitats autònomes.

L'atur cau un 40% “Podem dir que les xifres de març són de les millors de la història a Balears“ Des del Govern celebren aquestes xifres. El conseller de Treball, Iago Negueruela, afirma que també és un canvi de paradigma: "Tenim un comportament del mes de març molt positiu i podem dir que és un dels millors de la història". El conseller també ha assenyalat que les Illes Balears continuen essent capdavanteres en la creació d'ocupació a Espanya. A més, Negueruela assegura que malgrat un context incert la guerra a Ucraïna "no es presenta com un factor que incideixi en l'activitat econòmica a curt termini".

Balears, la comunitat on més s'ha reduït l'atur “Que la contractació indefinida superi a la contractació temporal a les illes és un fet inèdit“ Combatre la precarietat era un dels principals objectius de l'executiu amb la nova llei de treball i, segons els sindicats, s'està començant a aconseguir. Segons Yolanda Calvo de CCOO aquestes xifres són una "conseqüència de la reforma laboral" A més, afirma que "ja hem superat la pandèmia" Des de CCOO sol·liciten un pacte de rendes que no sols es basi a incrementar els salaris, sinó que es controlin els preus de l'energia i dels aliments perquè totes les persones puguin cobrir com a mínim les necessitats bàsiques, amb els seus ingressos. Ana Landero d'UGT també explica que aquestes xifres són molt positives "que la contractació indefinida superi a la contractació temporal a les illes és un fet inèdit" El nombre de persones treballadores en ERTO continua descendint mes a mes. En el darrer dia de març es van registrar 4.399 persones en ERTO, el que suposa un descens de 1.167 persones respecte al mes anterior.