Los trabajadores de un centro de distribución de Amazon en Nueva York han votado a favor de crear el primer sindicato del gigante tecnológico en Estados Unidos, ha confirmado uno de sus líderes sindicales.

"Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho historia. Doy la bienvenida al primer sindicato de Amazon en Estados Unidos", ha escrito el líder sindical Christian Smalls en su cuenta de Twitter.

“@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS �� @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊�� #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon ��������“