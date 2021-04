La multinacional de comercio electrónico Amazon seguirá sin tener ningún sindicato en Estados Unidos después de que la apuesta de un grupo de sindicalistas para organizar a los trabajadores de la compañía en uno de sus almacenes en Bessemer (Alabama) fracasara este viernes por el rechazo de la mayoría de los empleados.

Tras una votación en la que participaron 3.117 empleados, apenas el 24 % se mostró a favor de la creación del sindicato, mientras que más de la mitad (1.798) rechazó la propuesta y el resto de los sufragios todavía no han sido contados al estar cuestionada su validez.

Aunque son varios centenares los votos sin contar, el "no" ya ha superado el 50 %, por lo que el rechazo ya es oficial, aunque los sindicalistas han anunciado que presentarán un recurso legal ante lo que consideran presuntas irregularidades en el proceso de votación y presiones por parte de la empresa.

"Amazon interfirió en el derecho de los trabajadores de votar en una elección libre y justa", ha indicó en un comunicado el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Empleados de Tiendas, la organización a la que se habría afiliado el almacén si los sindicalistas hubiesen logrado la victoria, tras conocerse los resultados.

