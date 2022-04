El domingo 3 de abril tendrá lugar la gala de la 64ª edición de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. En España se podrán seguir a las 2:00 horas del lunes 4 de abril. En un principio los premios iban a celebrarse a finales de enero de este año, pero debido a la situación de contagios por coronavirus de ómicron, la Academia decidió fijar la fecha para más adelante.

Todavía faltas actuaciones por añadir a la lista, pero por el momento estas son las actuaciones confirmadas para la ceremonia: Olivia Rodrigo, Billie Eilish, BTS, J Balvin, Brothers Osborne, Jon Batiste, Lil Nas X con Jack Harlow, Silk Sonic, John Legend, Brandi Carlile, María Becerra, Aymée Nuviola, Billy Strings, Maverick City Music, Chris Stapleton, H.E.R., Ben Platt, Cynthia Erivo, Rachel Zegler, Nas y Leslie Odom Jr.

Aunque el grupo Foo Fighters, que había confirmado su actuación, tuvo que cancelarla por la reciente muerte de su batería Taylor Hawkins. De momento, la banda ha anunciado la anulación de su gira.

Las nominaciones están lideradas por muchos de los artistas que van a actuar en la gala. Jon Batiste es el músico más nominado y presenta un total de once candidaturas. Tras el cantante afroamericano, los artistas con más nominaciones son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho nominaciones, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.

En las nominaciones españolas, se encuentra Pablo Alborán, en la categoría de Mejor álbum latino de pop por Vértigo, y C. Tangana, en la categoría de Mejor álbum latino de rock o alternativo por El madrileño.

Los candidatos al galardón más importante, el Mejor álbum del año, son Jon Batiste (We Are), Tony Bennett & Lady Gaga (Love For Sale), Justin Bieber (Justice), Doja Cat (Planet Her), Billie Eilish (Happier Than Ever), H.E.R. (Back Of My Mind), Lil Nas X (Montero), Olivia Rodrigo (Sour), Taylor Swift (Evermore) y Kanye West (Donda).