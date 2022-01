La gala de los Grammy ya tiene fecha. Después de ser pospuesta por la expansión de la variante ómicron, los premios de la industria musical se celebrarán el 3 de abril en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La celebración, originalmente prevista para la semana que viene, se tuvo que posponer a causa de la variante del coronavirus ómicron. La pandemia obligó también a un cambio de sede, ya que la ceremonia se trasladará por primera vez a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, y abandonará su escenario habitual en el centro Los Ángeles (California).

“The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨�� pic.twitter.com/Fidkbeyanm“