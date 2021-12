El artista canadiense acaba de anunciar que se retira de los Premios Grammy 2022 a pesar de estar nominado en dos categorías. Y no, aunque pueda parecer un caso similar al de J Balvin no lo es. Os ponemos en contexto. Su canción "Way 2 Sexy", con Future y Young Thug, estaba nominada a Mejor Interpretación de Rap, y Certified Lover Boy, uno de los trabajos más escuchados del año en todo el mundo, estaba nominado en la categoría de Mejor Álbum de Rap. Sin embargo, el rapero no figuraba en ninguna de las categorías principales, como álbum, disco o canción del año.

Por este motivo, Drake y su equipo han decidido reclamar que se elimine su nombre de las dos categorías de rap, y la Academia de Grabación ha aceptado su solicitud sin poner impedimentos. Lo que quizás no han hecho es un poco de autocrítica o de reflexión. ¿Se habrá planteado la organización por qué Drake se retira de los Premios?

Drake ha sido nominado a 49 Premios Grammy en a lo largo de su carrera, pero en total solo ha conseguido llevarse cuatro. Lleva un tiempo expresando su desacuerdo con cómo están concebidos dichos galardones, incluso después de ganarlos. En varias ocasiones no ha asistido a la gala de entrega en señal de protesta, pero nunca antes había dimitido de su propia nominación.

Sir ir más lejos, en el año 2017, tras recibir el Grammy a Mejor Canción Rap y Mejor Interpretación de Rap por su tema "Hotline Bling" cuestionó la categoría por la que se le premiaba en una entrevista de radio. "Hotline Bling no es una canción de rap", dijo. Y puso en entredicho si se le metía dentro del rap por ser negro. "Tal vez porque he rapeado en el pasado o porque soy negro, no puedo entender por qué", se cuestionó en ese momento.

En 2019 lo volvió a hacer. Drake era entonces uno de los artistas más nominados y rechazó las invitación a actuar en la ceremonia de entrega. Finalmente Drake apareció para aceptar el premio a la Mejor Canción de Rap por "El plan de Dios", pero en su discurso habló de sus desencuentros con los Grammy. “Este es un negocio en el que a veces depende de un grupo de personas que tal vez no entiendan lo que un niño de raza mixta de Canadá tiene que decir o una chica española de Nueva York o un hermano de Houston”, apuntaba Drake. "Pero el punto es que ya has ganado si tienes gente que canta tus canciones palabra por palabra, no necesitas esto aquí", dijo mientras sujetaba el gramófono.

A principios del 2021, ante la edición número 63 de los famosos premios de la música, The Weeknd, que no estaba entre los nominados a pesar de que su último disco había sido uno de los más escuchados durante el año 2020, declaró que boicotearía los premios para protestar por el uso de comités de revisión de nominaciones anónimas. Y es que los comités de revisión habían sido durante mucho tiempo muy poco transparentes.

En apoyo a The Weeknd, Drake escribió en su perfil de Instagram: "Deberíamos dejar de escandalizarnos cada año por la desconexión entre la música y estos premios..." El cantante canadiense sostenía que habría que asumir que lo que en su día fue el mayor reconocimiento dentro de la industria, probablemente ya no lo sea. Pues, según él mismo, la Academia ya no está al día de los nuevos talentos. Y añadió: "Este es un gran momento para que alguien comience algo nuevo que podamos construir con el tiempo y transmitirlo a las generaciones venideras", concluía.