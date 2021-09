Nueve meses después de lo esperado, pero el nuevo álbum de Drake, Certified Lover Boy, por fin es una realidad. El sexto álbum del rapero iba a salir hace nueve meses, pero su lanzamiento se ha retrasado en dos ocasiones. Algo similar a lo que ocurrió con Donda, el último álbum de su archienemigo Kayne West. Aunque las comparaciones son odiosas, son muchos los seguidores que ya lo están haciendo. ¿Quién sale ganando?

“creo q no hace falta pero, el álbum de Donda fue muy superior al de Drake. Ah, y:

Donda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> todo pic.twitter.com/NazvOw34Yy“ — Adrián Gómez (@AdrianGomez0904) September 3, 2021

“Se debía hacer y se hizo, definitivamente “Certified Lover Boy” de Drake no tiene el mínimo punto de comparación con DONDA de Kanye West, dos álbumes completamente diferentes, pero que en todo este drama que se armó YE se lo ha llevado de calle pic.twitter.com/sjM0L8kG6o“ — Daniel Rupmar (@Danielrupmar) September 3, 2021

Primero el canadiense anunció durante su 34º cumpleaños el primer tráiler de su disco que se esperaba para verano de 2020, aunque la pandemia retrasó todo el proceso de edición. Después, en octubre de 2020, el artista confirmaba con la colaboración de Lil Durk en su primer single "Laugh Now Cry Later" que saldría en enero de 2021. Pero el cantante se rompió el ligamento cruzado anterior de una rodilla. "Tenía planeado lanzar mi disco este mes pero entre la cirugía y la rehabilitación mis energías han estado dedicadas a la recuperación. Estoy encantado de volver a tenerme en pie, sintiéndome genial y concentrado en el álbum, pero 'Certified lover boy' no se lanzará en enero. Estoy deseando compartirlo con vosotros en este 2021", dijo Drake.

Finalmente, el 27 de agosto Drake reveló la que sería la fecha definitiva, el 3 de septiembre, con un anuncio en el programa deportivo SportsCenter de la cadena estadounidense ESPN.

Aunque Certified Lover Boy es la continuación de Scorpion (publicado en 2018), Drake ha lanzado material nuevo en el medio, incluidas las cintas de "Dark Lane" del año pasado. El proyecto fue el primero de Drake en una década en no hacer un número uno en Billboard. JAY-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby y Project Pat aparecen en este nuevo álbum (como se prometió en una campaña publicitaria reciente). Pero el resultado parece no haber convencido del todo a sus fans. Al parecer el álbum no está a la altura de los anteriores trabajos del canadiense.

“el álbum de Drake MMMMMMMMMMH no está mal pero tampoco es tan bueno cmo esperaba, me sigo quedando con donda y esperando el de Kendrick pic.twitter.com/2hRa7Stsxl“ — ALYSSA⛥| VIVA CHILE ���� (@SUSHlGlRl) September 3, 2021

“che igual no me malinterpreten, drake me parece una bestia como artista. pero la realidad es que este álbum me dejó como este shrek triste bajo la lluvia pic.twitter.com/2kHIrqN5Km“ — travis es croto (modo selesión)���� (@travisdeboedo) September 3, 2021

“Extraño a este Drake.��

Él no era cool y eso lo hacía cool.�� pic.twitter.com/Dt04y8xJ8G“ — Johnny (@Johnny38060587) September 3, 2021