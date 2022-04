Will Smith abandona la Academia de Hollywood tras su bofetada a Chris Rock

Apenas una hora después del comunicado, el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, David Rubin, ha emitido un manifiesto, en el que ha asegurado que "han recibido y aceptado la inmediata dimisión" por parte de Smith.

““We have received and accepted Mr. Will Smith’s immediate resignation," the Academy said in a statement. “We will continue to move forward with our disciplinary proceedings against Mr. Smith for violations of the Academy’s Standards of Conduct" https://t.co/ee1TmcKdIT pic.twitter.com/ovtV9qCJ2y“