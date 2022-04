"EE.UU. está al borde del abismo. Llevo viendo cómo la izquierda destruye el país, y sabía que tenía que dar el paso y unirme a la lucha", ha dicho Palin en un comunicado al anunciar su candidatura al Congreso este viernes.

Palin y otros aspirantes republicanos, demócratas e independientes se batirán en elecciones primarias el próximo 11 de junio y, los cuatro que queden mejor posicionados, avanzarán a la elección general el 16 de agosto.

"Today I'm announcing my candidacy for the U.S. House seat representing Alaska. Public service is a calling, and I would be honored to represent the men and women of Alaska in Congress, just as Rep. Young did for 49 years." - SP