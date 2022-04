El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que a partir del 11 de abril permitirá a todos aquellos de sus ciudadanos que no se ajusten en las identidades de género tradicionales masculino o femenino seleccionar una X como una tercera alternativa en su pasaporte.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, Antony Blinken, quien ha calificado la decisión como "otro hito" de la Administración del presidente, Joe Biden, "para servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su identidad de género".

"El Departamento está sentando un precedente como la primera agencia del Gobierno Federal en ofrecer el marcador de género X en un documento de identidad. Cuando anunciamos en junio que iniciábamos este trabajo, nos referimos al añadido de un tercer marcador de género para personas no binarias, intersexuales y de género no conforme", ha explicado.

“U.S. citizens will be able to select X as their gender marker on their U.S. passport book starting April 11. As we mark Transgender Day of Visibility, we mark this historic moment at the @StateDept as a meaningful step towards LGBTQI+ inclusivity. #TDOV“