L'Atenció Primària treu "targeta vermella" al Govern

L'Atenció Primària a les Balears s'ha mobilitzat amb concentracions i protestes. D'una banda, la que convocaren el cap de setmana des de la Plataforma en Defensa de l'Atenció Primària i els sindicats CCOO i UGT. Avui ha estat el Sindicat Mèdic Lliure el que ha aixecat la veu d'alarma. Diuen que l'Atenció Primària està a punt del col·lapse, que es troba a l'UCI i donen un suspens al Govern en gestió.

Falta inversió

Segons afirmen fan falta 350 metges i que es dediqui més doblers. Per això demanen que es destini un 1% del PIB i de les ajudes que venen de la Unió Europea. La concentració, que ha comptat amb el suport del Col·legi de Metges amb el seu president José Manuel Valverde al capdavant, ha denunciat la precarització que pateixen els metges d'atenció primària i la sobrecàrrega de feina: "A causa de la pandèmia arriben a veure fins a 45 pacients al dia el que va totalment en contra d'un servei públic digne i en detriment de la qualitat assistencial", deia el portaveu del Sindicat Mèdic, el doctor Miguel Lázaro.

Reclamen a la conselleria que fitxi més metges i que els fidelitzi perquè no acabin abandonant els PAC en favor dels hospitals, on se senten més valorats i més ben remunerats.

A la concentració també hi ha estat present la vocal de Pediatria en el Col·legi de Metges. La doctora Mambié exponía la situació d'una especialitat que, deia, ha desaparegut de molts de centre d'atenció primària, on l'assistència la cobreixen metges de família per la manca d'especialistes.