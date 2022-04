La pandemia cambia la manera de trabajar en los laboratorios

El 14 de marzo de 2020 se decretó el primer Estado de Alarma en nuestro país. La pandemia de coronavirus no ha dado respiro al sector sanitario, el que más ha sufrido intentando hacer frente al elevado número de pacientes que tuvieron que atender en los peores momentos del virus.

Uno de los servicios que se ha convertido en fundamental durante estos dos años en la gestión de la pandemia es el de microbiología. Hace dos años las siglas PCR no estaban en nuestro vocabulario habitual.

Dentro del Hospital Miguel Servet

Sin embargo, esta prueba ya se usaba en los laboratorios de microbiología antes de que estallara la pandemia. En este laboratorio del Hospital Miguel Servet pasaron de hacer catorce PCR al día a más de 3.000 llegando a los 16.000 semanales. “Fue difícil porque eso suponía que había que introducir tecnología nueva con escasez de reactivos y que los primeros no eran los ideales”, cuenta Antonio Rezusta, jefe de microbiología del Miguel Servet.

“Hubo que organizar las muestras de forma de trabajar“

Lo primero y más importante era diagnosticar enfermos de COVID-19 lo antes posible e identificar también a los asintomáticos para evitar que el virus se extendiera todavía más. Organizar las muestras y conseguir el resultado en el menor tiempo posible, también fue un trabajo a contrarreloj: “Hubo que organizar las muestras de forma que aquellas que eran urgentes, que nosotros llamábamos vitales, esas se hacían en veinte minutos”, asegura Rezusta.

Los laboratorios de microbiología tuvieron un papel fundamental para controlar el virus, pero no siempre se llegaba “llegó un momento en el que no pudimos dar el informe en veinticuatro horas. Eso sí que te deja mal porque tienes un compromiso con la sociedad de intentar tenerlo en el día y no lo cumplías, eso genera insatisfacción”, lamenta Rezusta.

“Llegó un momento en el que no pudimos dar el informe en veinticuatro horas“

Estos dos años de pandemia, asegura, han servido para mejorar nuestro sistema sanitario, aunque todavía falta por construir una estrategia de salud global para prevenir nuevas pandemias.