Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama han lamentado este miércoles la muerte de la ex secretaria de Estado.

Clinton ha sido uno de los que más ha alabado la figura de quien fuera la máxima responsable diplomática de su Gobierno entre 1997 y 2001 y la ha tildado de una "increíble embajadora ante la ONU, profesora brillante y ser humano extraordinario". Su sucesor en el cargo, el republicano W. Bush, ha dicho en un comunicado que él y su mujer tienen "el corazón roto" por la noticia, y ha asegurado que Albright "vivió el sueño americano y ayudó a otros a cumplirlo".

También Barack Obama se ha sumado a las alabanzas. El expresidente ha calificado a la mujer de "campeona de los valores democráticos" y ha enviado su consuelo a la familia y a todos aquellos que trabajaron junto a esta "mujer verdaderamente excepcional".

“As the first woman to serve as America’s top diplomat, Madeleine Albright was a champion for democratic values. Michelle and I send our thoughts to the Albright family and everyone who knew and served with a truly remarkable woman. pic.twitter.com/8jj3GYZXbB“