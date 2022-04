El director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, ha dicho este martes a sus empleados que la empresa fabricante de aviones ha ofrecido el pleno apoyo de sus expertos para las pesquisas del accidente.

"Confíen en que haremos todo lo posible para apoyar a nuestro cliente y la investigación del accidente durante este difícil momento, guiados por nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y la integridad en cada paso", ha dicho Calhoun en un correo electrónico.

“Our thoughts are with the passengers and crew of China Eastern Airlines Flight MU 5735. We are working with our airline customer and are ready to support them.“