El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado el giro del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, al adoptar el plan de Marruecos, algo que ha tachado de "error que vamos a pagar muy caro" y "una temeridad".

"Sin consenso, sin debate se ha modificado una posición histórica en relación con un país amigo como es Marruecos, pero que afecta a responsabilidades históricas de España", ha subrayado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Para Aznar, con este cambio, "España demuestra su vulnerabilidad y su debilidad". "Habiendo demostrado y entregado una parte de nuestras responsabilidades a cambio de nada, acabamos de mandar un mensaje de: oiga, ustedes decidirán cuándo quieren aprovechar la próxima ocasión. Ese es un mensaje de debilidad y vulnerabilidad muy claro".

Ante esta situación, el expresidente ha descartado que el PP pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Sánchez y ha subrayado que "si uno busca acuerdos en la política internacional no se puede comportar de esa forma". "Así demuestra que no se buscan acuerdos, sino adhesiones", ha añadido.

El mercado energético

Preguntado también por la posible intervención del mercado energético, Aznar ha vinculado la crisis energética a que ha cambiado el orden internacional con la guerra en Ucrania. En este sentido, ha señalado que igual que habría que cambiar la política de defensa, también "la política energética tiene que cambiar".

Así, ha considerado que Alemania lo ha entendido bien y que España debería hacer lo mismo. "Es absurdo pensar que se puede seguir con las mismas políticas energéticas que había diseñadas antes de la crisis, porque no son posibles. Las políticas no son realistas en este momento", ha indicado.

Sobre la guerra en Ucrania, Aznar ha señalado que el mundo ha cambiado y no va a volver a ser lo que era. Y ha sostenido que Occidente se ha equivocado en sus relaciones con Rusia. "Cuando a alguien que tiene tomada la decisión de invadir, se le dice que no se le va a combatir, naturalmente el cálculo es a favor de la invasión. Yo tuve muy pocas dudas de que con un despliegue de 150.000 tropas en la frontera no se fuera a invadir", ha admitido.

Además, ha recordado que Rusia "nunca fue incorporada a la nueva arquitectura mundial de seguridad" y que eso no ha ayudado a la situación actual. También ha lamentado que no hubiera ningún tipo de respuesta de Occidente cuando la invasión de Crimea en 2014.

"Cuando se invadió Crimea y no hubo respuesta, se dio vía libre a ese tipo de políticas que consisten en la posibilidad de invadir territorios que no son propios sin consecuencias. Eso transgrede las normas más elementales y los principios de estabilidad", ha explicado.

Sobre China, Aznar se ha mostrado convencido de que "hará lo que le convenga", pues, a su juicio, "ha dado luz verde a la invasión porque no ha puesto ninguna dificultad y no la ha condenado". También ha vaticinado que "actuará cuando piense que para sus intereses nacionales sea necesario, y buscará el mayor desgaste para sacar la mayor ventaja".