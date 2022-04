Dos años con COVID: cuando la vida ni huele ni sabe a nada

Elena Marcos es enfermera y contrajo coronavirus hace dos años mientras trabajaba en la UCI. Como secuela sufre la pérdida del olfato y del gusto: "Yo tenía una placa de cristal gas y este mes la he cambiado por una de inducción porque me da miedo tener un escape de gas con los niños, no es lo común tener un escape de gas, pero como no percibo bien los olores, tengo que buscar medidas de precaución y eliminar peligros", asegura.

“Yusura: "Todo, casi todo me sabe igual, a una cuchara antigua de hierro que tenía mi abuela en su casa"“

Yussara Malvar ha pasado dos veces el covid, la segunda hace un año. Desde entonces sigue sin poder apreciar los sabores de los alimentos. En su lugar, el aroma de la comida le llega distorsionado: "Todo, casi todo me sabe igual, a una cuchara antigua de hierro que tenía mi abuela en su casa, a un sabor como de hierro, metálico y hay algunos alimentos que llegan como a quemarme la lengua, sin estar calientes. Es una sensación de quemazón".

“Elena: "Pulverizaba para limpiar y no olía nada, hasta que me di cuenta de que tenía las manos enrojecidas"“

Ambas recuerdan el momento preciso en el que ya no pudieron captar los olores de su entorno. Elena Marcos estaba limpiando: "Me di cuenta un día mientras estaba limpiando con la disolución que nos habían aconsejado de lejía rebajada y yo pulverizaba para limpiar y no olía nada, hasta que me di cuenta de que tenía las manos enrojecidas del contacto con la lejía".

Yussura Malvar se dio cuenta desayunando: "Estaba en casa, todavía en aislamiento de la segunda vez que me contagié, y un día tomando café no me supo a nada. Lo tiré y lo volví a hacer y seguía sin saber a nada y me tomé una tostada y tampoco me sabía a nada, me pareció raro".