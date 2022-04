En la 27.ª edición de los estadounidenses Critics' Choice Awards, The Power of the Dog (El poder del perro) ha ganado el galardón a la mejor película, apenas horas después de hacer lo mismo en los británicos BAFTA. Así, se ha posicionado claramente como favorita para los Óscar.

Este largometraje, producido por Netflix, ha conseguido también los premios a la mejor dirección, mejor fotografía y mejor guion adaptado. Su directora, Jane Campion, también logró el gran premio del Sindicato de Directores de Hollywood (SAG Awards) y el BAFTA esta semana.

"Soy como la abuela de la ola de mujeres cineastas, ¡pero aún estoy aquí!", ha exclamado en el escenario del Hotel Fairmont de Los Ángeles, donde se ha celebrado la gala. Campion es la única mujer que ha estado nominada al Óscar a la mejor dirección en dos ocasiones.

La gala de entrega ha coincidido con los BAFTA y muchos de los ganadores se han visto en la obligación de aceptar el premio desde Londres.

Will Smith y Jessica Chastain, mejores protagonistas Will Smith ha sumado más puntos para el Óscar al hacerse con el premio a mejor actor protagonista por King Richard. También ha aumentado sus posibilidades Jessica Chastain, quien ha logrado el galardón a mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye. En las categorías de reparto, la hispana Ariana DeBose se ha alzado este domingo con el premio a mejor actriz por su papel en West Side Story. Su interpretación como Anita en esta película dirigida por Steven Spielberg ha sido reconocida por delante de las nominadas Caitríona Balfe (Belfast), Ann Dowd (Mass), Kirsten Dunst (The Power of the Dog), Aunjanue Ellis (King Richard) y Rita Moreno (West Side Story). A esta última, con la que comparte reparto, DeBose quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento durante su recepción del premio desde Londres, donde horas antes había conseguido el premio BAFTA a mejor actriz secundaria por su papel en la misma producción. Moreno ya hizo de Anita en 1961, en la primera adaptación cinematográfica del famoso musical West Side Story (1957). "Ella abrió el camino a muchas mujeres y siempre me dejó estar a su lado, ni delante ni detrás", ha enfatizado la actriz. El reconocimiento se suma al galardón del Sindicato de Actores (SAG) como mejor actriz de reparto, que DeBose ganó hace dos semanas. En la carrera hacia los Óscar, también parte como favorita ante Jessie Buckley (The Lost Daughter), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) o Aunjanue Ellis (King Richard). Por su parte, Troy Kotsur ha vencido como mejor actor de reparto por CODA, una película que cuenta con una mayoría de actores sordomudos.