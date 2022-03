Las brutales agresiones a las mujeres y los feminicidios van en aumento en Turquía. Sin embargo, algunas mujeres no se resignan y están luchando. Ipek Bozkurt es una de ellas. La abogada y sus compañeras de la plataforma Acabemos con el feminicidio trabajan para que se haga justicia con mujeres como Kübra o Arzu, que han sido brutalmente agredidas por sus maridos. Ipek y sus compañeras desafían a un Estado hostil con los derechos de las mujeres y, junto a las agredidas, arriesgan todo por su libertad.

Kübra era una prestigiosa periodista de la cadena de televisión Bloomberg. Pasó buena parte de su vida en Londres hasta que en el trabajo conoció a un hombre y regresó a Turquía para casarse con él. Tan sólo dos días después de dar a luz a su hija y, tras una discusión, su marido la agredió brutalmente . "Me golpeó la cabeza cuatro veces... cuatro veces. Me acuerdo", cuenta Kübra con gran esfuerzo. Acabó en una silla de ruedas y con la ayuda de una logopeda, tuvo que aprender a pronunciar las palabras de nuevo. "Pronto podré hablar con mayor claridad", dice Kübra, a quien se le entiende a duras penas. Su marido niega haberla atacado y se ha llevado a su hija .

Arzu, dolor, orgullo y empoderamiento

Obligada a casarse a los 14 años, Arzu decidió dejar atrás una vida infeliz. Su marido le anunció que iba a contraer matrimonio con otra mujer y Arzu le pidió el divorcio.

Arzu, víctima de violencia de género DOCUMENTOS TV

El mismo día que se dirigían al juzgado le disparó dos tiros en las piernas. "No le supliqué que no me disparase, le supliqué que no me hiciera nada en los brazos. Si me quedaban los brazos, por lo menos podría cuidar a mis hijos", relata Arzu. A continuación, "apuntó a ellos con la escopeta y apretó el gatillo", termina de describir la dramática situación, a Aysen, la activista que defiende su caso ante los tribunales.

"Como sabes, hasta el momento, en estos casos se han impuesto siempre penas reducidas", le explica Aysen, "pero vamos a tratar de que a él no se la apliquen". Este es el objetivo principal de la plataforma Acabemos con el feminicidio, poner entre rejas a los agresores, en un país donde cada año mueren más de 300 mujeres a manos de sus maridos, exparejas o familiares. "Es muy difícil ser mujer en Turquía. No queremos venganza, queremos justicia", asegura la colaboradora de la plataforma feminista.