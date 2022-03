Rusia ha decidido restringir parcialmente a partir de este viernes el acceso a la red social Facebook y a las demás redes sociales del grupo después de que sus ejecutivos se negaran eliminar la verificación de noticias en la plataforma, tal y como pedían las autoridades rusas, según ha explicado este viernes el vicepresidente de Meta, Nick Clegg.

"Los rusos utilizan las aplicaciones de Meta para expresarse y organizar acciones", ha escrito en su cuenta de Twitter el vicepresidente del gigante tecnológico. "Queremos que sigan haciendo oír su voz, compartiendo lo que ocurre y organizándose a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger", ha manifestado.

“Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe“