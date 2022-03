El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha vuelto a pedir por Twitter que tras las declaraciones rusas sobre el posible reconocimiento de las regiones separatistas en el este de Ucrania, todos los bandos tienen que centrarse en los esfuerzos de desescalada. "Todo el mundo se da cuenta de las consecuencias. Hay muchas emociones ahí fuera, pero es precisamente ahora cuando todos debemos centrarnos con calma en los esfuerzos de desescalada. No hay otra manera", ha tuiteado Kuleba.

“Not only Ukraine, the entire world now closely follows Russia’s actions regarding the recognition of the so-called “L/DPR”. Everyone realizes consequences. A lot of emotions out there, but it’s exactly now that we all should calmly focus on de-escalation efforts. No other way.“