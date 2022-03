El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vassily Nebenzia, ha dicho este martes en una sesión extraordinaria que su país "no quiere un baño de sangre en Donbás" y ha asegurado que hay "un pánico infundado a la invasión de Ucrania" en los países occidentales.

"Seguimos abiertos a la diplomacia, a una solución diplomática. Sin embargo, no tenemos intención de permitir un baño de sangre en Donbás", ha subrayado. Nebenzia ha manifestado que el este de Ucrania ha estado al borde de una nueva "aventura militar ucraniana" que Rusia no podía permitir y ha sugerido a las potencias occidentales que "se lo piensen dos veces" y no empeoren la situación.

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en Nueva York había sido solicitada a petición de Ucrania como respuesta al reconocimiento del presidente ruso, Vladimir Putin, de los estados autoproclamados de Donestk y Lugansk, así como el posterior envío de tropas a estos territorios en una misión, supuestamente, para garantizar la paz.

La sesión ha finalizado sin ningún acuerdo y sin que el bloque de los países aliados de Estados Unidos anunciara las nuevas sanciones contra Rusia que han prometido y que se concretarán en las próximas horas.

Ucrania pide a Rusia que anule su decisión Por su parte, el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, ha pedido a Rusia que "anule su decisión de reconocer" los territorios escindidos de Ucrania, "vuelva a la mesa de negociaciones" y lleve a cabo "una retirada inmediata y verificable de sus tropas de ocupación". Zelenski asegura que Ucrania "no tiene miedo de nada ni de nadie" y pide a Occidente un apoyo "claro" y "efectivo" Asimismo, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad que las "fronteras internacionalmente reconocidas" de su país "permanecerán inalteradas, independientemente de las declaraciones y acciones de Rusia". La mayoría de los miembros de este organismo han denunciado la decisión rusa de reconocer la independencia de las repúblicas secesionistas y el despliegue militar. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha calificado de "sinsentido" que el presidente ruso, Vladimir Putin, designe a su ejército como "fuerza de paz" para justificar su entrada en Donetke y Lugansk. "Las llaman fuerzas de mantenimiento de la paz. Esto es una tontería. Sabemos lo que realmente son", ha incidido durante la reunión.