El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado el reconocimiento de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia y ha advertido de que "erosiona los esfuerzos hacia una solución pacífica".

Stoltenberg ha acusado además al Kremlin de "fabricar un pretexto para invadir Ucrania de nuevo" y "echar gasolina" al conflicto, al tiempo que ha llamado a Moscú a "elegir la diplomacia".

“I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM“