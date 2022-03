La Policía de Ottawa ha recurrido este sábado a porras y "un irritante químico" para despejar el corazón de la protesta de camioneros antivacunas que bloquea desde hace tres semanas el centro de la ciudad, frente al Parlamento de Canadá.

En una escalada de la operación lanzada el viernes para desbloquear el centro de la capital canadiense, decenas de agentes equipados con porras y material antidisturbios han conseguido despejar buena parte del núcleo de la protesta, donde quedaban muchos menos manifestantes que el día anterior.

Según el último informe policial, 170 personas han sido arrestadas y 53 vehículos han sido remolcados desde el inicio de la operación el viernes.

“This morning, 87 vehicles were on Kent St. All trucks south of Queen Street have left.



Vehicles removed from the secure zone since yesterday: 46

Arrests: 170

Licence plates seized: 22

Total towed vehicles: 53 #ottawa #ottnews“