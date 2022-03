La policía canadiense ha comenzado a detener a los manifestantes antivacunas del 'Convoy de la libertad', que desde hace tres semanas bloquean el acceso al Parlamento en Ottawa, capital del país. En un mensaje en Twitter, la Policía había informado de un amplio despliegue de agentes en la calle de Nicholas, en el centro de la ciudad, pidiendo a los manifestantes que abandonen el lugar inmediatamente. Los que se entregan a las autoridades están siendo detenidos.

Las imágenes de televisión locales han mostrado a la policía realizando al menos 15 detenciones, sin utilizar la fuerza en ninguna de ellas. Los agentes ya habían detenido a dos de los líderes de la protesta a última hora del jueves. "Algunos manifestantes se están rindiendo y están siendo detenidos. Nosotros pedimos a los manifestantes que sigan siendo pacíficos y legales", ha explicado la policía de Ottawa en un tuit.

“There is a large police presence on Nicholas Street, protesters are being advised to leave immediately. Some protesters are surrendering and are being arrested. We ask protesters to remain peaceful and lawful.“