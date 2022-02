La investigación sobre Esther López se centra en el amigo que estuvo con ella la noche que desapareció

La investigación por la desaparición de la mujer de 35 años de Traspinedo, Valladolid, se centra, especialmente, en el amigo que la llevó en el coche a las afueras del pueblo y que, dice, dejó allí. El motivo: habría cambiado, hasta en tres ocasiones, la versión que ofreció a los agentes sobre lo que sucedió la noche de la desaparición, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a La Hora de la 1.

De manera paralela, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, han seguido inspeccionando los pozos de la zona para encontrar posibles pruebas. Los agentes caninos han ayudado en estas labores de búsqueda.

Incremento de agentes para reforzar la búsqueda

El padre de Esther, Miguel López, ha asegurado que se van a sumar nuevos agentes al dispositivo de búsqueda: "Los que están trabajando, hacen 18 horas al día, no tienen tiempo ni de dormir. Sé que el jefe lleva días sin ver a sus hijos. Van a llegar refuerzos para no hacer tantas horas, nos lo ha dicho la Guardia Civil. Yo creo que esto se va a aclarar", ha explicado.

“Caso Esther López



Padre de Esther: "La Guardia Civil nos ha dicho que van a venir más agentes porque los que están trabajando están haciendo 18 horas al día", ha asegurado#LaHoraDeLa1



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/n6d2LbG8AI“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 3, 2022

El padre ha relatado lo que piensa acerca de las últimas novedades en la investigación: "Conozco a ese amigo, era íntimo, ha comido en mi casa. Si su amigo la dejó sola por la noche, no me gustó. No quiero hablar con él, ni con nadie. A mí me dirá una de las tres versiones. Este amigo estuvo en las batidas. Le vi y me saludó. Si digo la verdad, yo no sospecho de este chico. Y a lo mejor estoy equivocado, por eso creo que quien tiene que aclarar todo es la Guardia Civil".

“Caso Esther López



Padre de Esther: "Si digo la verdad, yo no sospecho de este chico. Y a lo mejor estoy equivocado, por eso creo que quien tiene que aclarar todo es la Guardia Civil"#LaHoraDeLa1



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/WboNKmHNJ5“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 3, 2022

Una de las amigas de Esther, Iria, ha pedido que salga la verdad: "Tenemos sensación de angustia, nos parece increíble. El hecho ya ha pasado, que nos digan algo, que hablen que den cualquier pista, para que acaben con el sufrimiento de la familia y amigos".